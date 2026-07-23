Pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD) confirmou o tom dos últimos dias e voltou a criticar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao avaliar a taxação de 25% de produtos brasileiros feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que Flávio trata um tema com impactos econômicos “seríssimos” como disputa eleitoral. Ao dizer que o colega de direita se perdeu no debate, Caiado atribuiu responsabilidade compartilhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à família Bolsonaro pela crise diplomática.\nEm entrevista exclusiva ao POPULAR, Caiado afirmou que “pessoas que não têm estatura para assumir o cargo entram nesse nível de debate mais rasteiro possível” ao explorar a política internacional. E que, se eleito, pretende reconstruir a credibilidade da diplomacia e devolver protagonismo ao Itamaraty.