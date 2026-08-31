Eleitoras representam maioria entre os votantes do Tocantins (Divulgação/TRE-TO)\nAs mulheres terão participação expressiva nas urnas tocantinenses nas Eleições 2026, mas ainda aparecem em menor número quando o assunto é ocupar o espaço de candidata, conforme dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) na última segunda-feira (24).\nDos 358 registros de candidatura contabilizados pela Justiça Eleitoral, 123 são de mulheres, o equivalente a 34,36%. Os homens somam 235 candidaturas, que representa 65,64%. O eleitorado do estado é formado em sua maioria por mulheres. São 601.991 eleitoras aptas a votar neste ano, o que representa 50,92% do eleitorado estadual. Na prática, elas são maioria entre quem escolhe os representantes, mas continuam sendo pouco mais de um terço entre quem busca uma vaga na política.