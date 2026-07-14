O Ministério Público do Tocantins (MPTO) investiga possíveis casos de nepotismo e irregularidades envolvendo nomeações feitas pelas prefeituras de Novo Alegre e Porto Nacional. As apurações analisam vínculos familiares entre servidores e gestores públicos e buscam verificar se as contratações respeitam os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade previstos na administração pública.\nEm um dos casos, o MP questiona a nomeação do marido da prefeita de Novo Alegre para o cargo de secretário municipal. Já em Porto Nacional, a suspeita envolve uma servidora da área da Saúde que estaria subordinada hierarquicamente ao próprio tio.\nAs medidas foram formalizadas por meio de um inquérito civil e de uma recomendação expedidos pelas Promotorias de Justiça responsáveis pelos municípios.\nPor meio de nota, o município de Porto Nacional informou que a recomendação expedida pelo Ministério Público, será encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde à Procuradoria-Geral do Município para análise jurídica. Além disso, serão adotadas as medidas administrativas cabíveis, em estrita observância à legislação vigente e aos princípios que regem a Administração Pública (Veja nota completa abaixo).