O Ministério Público do Tocantins (MPTO) abriu uma investigação para apurar o suposto uso irregular de um veículo oficial da Câmara Municipal de Muricilândia em viagens sem comprovação de interesse público. O procedimento também investiga possíveis irregularidades no abastecimento do automóvel, incluindo suspeitas de notas fiscais falsas e superfaturamento de combustíveis.\nA apuração é conduzida pela 14ª Promotoria de Justiça de Araguaína e envolve um carro pertencente ao Legislativo municipal. Segundo o MP, há indícios de desvio de finalidade no uso do veículo durante deslocamentos para Brasília (DF) e São Geraldo do Araguaia (PA).\nA investigação teve início após uma denúncia apresentada por vereadores do município em 14 de maio de 2026. Além das viagens, o procedimento busca esclarecer indícios de atesto ideologicamente falso em notas fiscais e possível superfaturamento de combustíveis pagos pela Câmara.