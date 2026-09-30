Zeila Aires Antunes Ribeiro (Divulgação/Prefeitura de Taguatinga)\nA Câmara Municipal de Taguatinga voltou atrás na decisão sobre as contas de 2010 e 2011 da ex-prefeita Zeila Aires Antunes Ribeiro e aprovou os balanços que havia rejeitado anteriormente. O Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) abriu inquérito civil público para investigar a legalidade da mudança, que contrariou parecer anterior do Tribunal de Contas do Estado (TCE).\nA portaria que oficializa a investigação tem a assinatura do promotor de Justiça Lissandro Aniello Alves Pedro, titular da 1ª Promotoria de Taguatinga e está publicada no Diário Oficial do MPTO nº 2478 da última quinta-feira (24). O procedimento investigativo decorre de encaminhamento efetuado pelo próprio tribunal de contas tocantinense.\nNa avaliação do Ministério Público, a anulação ou modificação de um julgamento político de contas exige justificativa estrita e comprovação clara de vícios formais insanáveis no processo original. A promotoria destaca que rever votações sem essa fundamentação jurídica pode ferir princípios constitucionais como a legalidade, a segurança jurídica e a moralidade administrativa, além de configurar eventual ato de improbidade.