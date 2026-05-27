Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba em São Paulo (Reprodução/Google Maps)\nDocumentos e investigações abertas em São Paulo contra a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba entraram na mira do Ministério Público do Tocantins (MPTO) na apuração sobre o contrato de R$ 139,1 milhões firmado para gestão das UPAs de Palmas. A investigação cita rejeição de contas pelo Tribunal de Contas paulista, relatório de CPI com apontamentos sobre falta de transparência e um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).\nNa portaria de instauração do inquérito civil, os promotores Vinicius de Oliveira e Silva e Rodrigo Grisi Nunes determinaram comunicação formal ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) e à Câmara Municipal de Itatiba para obtenção de informações relacionadas à entidade paulista.