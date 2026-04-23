Sede do Ministério Público do Tocantins, em Palmas (Emerson Silva/Arquivo JTo)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) está conduzindo uma investigação para apurar possíveis irregularidades no abastecimento de veículos oficiais do Estado. De acordo com informações publicadas no Diário Oficial Eletrônico do MPTO, foram identificadas transações, realizadas em apenas 20 dias, que totalizam R$13.254,40.\nA Secretaria Executiva da Governadoria (Segov) informou que ainda não foi notificada pelo MPTO e que, quando ocorrer, prestará as informações solicitadas e instaurará procedimento administrativo para apurar as denúncias. A Segov ainda ressalta que não compactua com qualquer prática irregular e adotará as providências administrativas necessárias, caso sejam identificados indícios de irregularidades.