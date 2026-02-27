O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1 deve ser votada em plenário em maio. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (26) ao portal Metrópoles, o parlamentar ainda descartou retomar discussões sobre anistia ao 8 de Janeiro ou abrir uma CPI sobre o Banco Master em 2026.\n"Estabelecemos o calendário do mês de março para que essa admissibilidade possa tramitar na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e, em sendo aprovada, como penso que será, queremos criar a comissão especial no mês de abril para, quem sabe, até o mês de maio seja possível levar essa proposta ao plenário da Câmara", afirmou Motta.\nNesta semana, o presidente da Câmara deu andamento à PEC que acaba com a escala 6x1, desagradando a base governista, que tinha preferência por lidar com o tema por meio de um projeto de lei com urgência constitucional. Além de ter a autoria do Executivo, esse tipo de proposta vai diretamente ao plenário e trava a pauta após 45 dias sem deliberação.