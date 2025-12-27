Morreu na madrugada deste sábado (27) o ex-governador e ex-prefeito de Paraíso do Tocantins, Moisés Avelino, aos 85 anos. A morte foi confirmada por parentes nas redes sociais. Ele estava em tratamento contra um câncer e morreu em casa.\nVeja vídeo no JA1: Morre o ex-governador do Tocantins Moisés Avelino\nMoises Avelino fazia tratamento contra um câncer nos ossos desde 2019, quando se afastou de seu último mandato político, como prefeito de Paraíso do Tocantins.\nEle esteve internado durante o mês de dezembro de 2025 em um hospital particular em Palmas. A família informou à TV Anhanguera que ele foi liberado pelos médicos para passar o Natal com a família, recebendo cuidados de uma equipe de saúde em casa. De acordo com os familiares, ele foi vítima de infecções que se agravaram por conta do estado de saúde fragilizado.