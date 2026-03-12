Zé da Máquina construiu carreira política em Cariri do Tocantins como vereador por quatro mandatos e prefeito do município (Divulgação/Prefeitura de Cariri do Tocantins)\nO ex-prefeito de Cariri do Tocantins, José Gomes, de 71 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (12) após um acidente na BR-153, em Alvorada, no sul do estado. A batida traseira ocorreu por volta das 8h e envolveu dois veículos de carga.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Acidente ocorre no trecho da BR-153 que corta o município de Alvorada\nConhecido popularmente como "Zé da Máquina", Gomes dirigia um caminhão F4000 que bateu contra a traseira de um caminhão trator. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trator realizou uma frenagem que ocasionou o acidente. Ainda de acordo com a PRF, chovia no momento do acidente.