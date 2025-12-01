Morreu nesta segunda-feira (1°) o ex-senador e ex-deputado estadual José Bonifácio Gomes de Souza. Ele tinha 74 anos e ficou internado em Araguaína por quatro dias após sofrer um acidente de trânsito em Tocantinópolis, norte do Tocantins.\nO político bateu o carro em uma árvore no dia 26 de novembro, por volta das 21h, na Avenida Airton Sena, no setor Alto Bonito. Segundo a prefeitura e foi hospitalizado em Araguaína, onde morreu.\nBonifácio ocupou diversos cargos políticos no estado além da cadeira na Assembleia Legislativa. Exerceu mandato no Senado pelo Tocantins entre os anos de 1995 e 2003. O político também foi prefeito de Tocantinópolis por três mandatos e entre os anos de 1997 e 2002, presidiu a Associação Tocantinense de Municípios (ATM).\nBonifácio é irmão do atual prefeito do município, Fabion Gomes (PL).