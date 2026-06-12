O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Araguaína Everton Marçal da Silva morreu aos 70 anos nesta sexta-feira (12). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Araguaína e pela Câmara Municipal, que publicaram notas de pesar lamentando a perda.\nNatural de Catalão (GO), Everton Marçal chegou a Araguaína ainda na adolescência e construiu trajetória ligada à política e ao serviço público. Ao longo da carreira, exerceu três mandatos como vereador e comandou a Câmara Municipal entre 1993 e 1994.\nMorre Roger Allers, codiretor de 'O Rei Leão', aos 76 anos\nMãe de Tadeu Schmidt morre 38 dias após a morte do filho Oscar\nMorte do fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como 'suspeita'\nEm nota, a Prefeitura destacou a contribuição do ex-parlamentar para o fortalecimento do Poder Legislativo e para o desenvolvimento da cidade. A administração municipal também lembrou a atuação dele como servidor público entre 2011 e 2016, período em que trabalhou na Secretaria da Infraestrutura e esteve à frente do setor de Iluminação Pública.