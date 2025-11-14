O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta sexta-feira (14) pelo recebimento da denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sob a acusação de coação.\nO voto foi apresentado no início do julgamento no plenário virtual da Primeira Turma do Supremo. Os demais ministros do colegiado têm até o dia 25 para apresentar suas posições.\nNessa fase do processo, os ministros analisam se a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) traz indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a abertura de um processo penal contra Eduardo.\nCaso a posição de Moraes seja vencedora, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornará réu e responderá ao Supremo pelos crimes de que foi acusado de cometer.\nAlexandre de Moraes diz, em seu voto, que a PGR levantou diversos indícios de que Eduardo atuou nos Estados Unidos para pressionar o Judiciário a suspender o processo contra seu pai na trama golpista.