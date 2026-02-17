O ministro Alexandre de Moraes afirmou em nota nesta terça-feira (17) que as investigações iniciais da Receita Federal identificaram "diversos e múltiplos acessos ilícitos" ao sistema do órgão, "seguindo-se de posterior vazamento das informações sigilosas".\nO ministro é relator do inquérito das fake news, por meio do qual ordenou a apuração de "possível vazamento indevido de dados sigilosos" de ministros do STF, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de seus familiares.\nAs investigações iniciais demonstraram, conforme relatório enviado pela Receita Federal ao STF, a existência de ‘bloco de acessos cuja análise, pelas áreas responsáveis, não identificou justificativa funcional’", diz o ministro em nota.\nReceita detectou quebra de sigilo de dados de ministros do STF e parentes\nMacron pede reunião com Lula, e encontro pode acontecer na Índia