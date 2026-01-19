O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à prefeitura de Axixá do Tocantins não utilizar recursos de emendas Pix para custear shows artísticos. A recomendação ocorreu após irregularidades apontarem que a contratação de uma dupla sertaneja, no valor de R$ 1,1 milhão, teria parte do montante custeado com verbas federais destinadas a obras de infraestrutura da cidade.\nConforme o MPF, as irregularidades na condução e no valor da licitação foram identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), quando o município cancelou a apresentação que seria, em parte, custeada com verbas federais oriundas de emendas Pix.\nPorém, o município havia alegado que os recursos que seriam utilizados para o pagamento dos artistas, incluindo os valores das emendas parlamentares, eram de uso vinculado e exclusivo para o setor artístico, não podendo ser aplicados em saúde ou educação, conforme o MPF.