O Ministério Público do Tocantins (MPTO) acionou a Justiça para que o município de Santa Tereza do Tocantins realize concurso público e encerre contratações consideradas irregulares. A ação busca garantir o preenchimento de cargos permanentes por meio de seleção pública, conforme prevê a Constituição.
Segundo o MPTO, o município mantém servidores contratados de forma precária para funções de natureza permanente, situação que, de acordo com o órgão, afronta os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. O Ministério Público sustenta que a prática se prolonga no tempo sem justificativa excepcional.