O secretário de da Indústria, Comércio e Serviços, Milton Neris, foi designado pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) para assumir interinamente a Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto). O ato com a medida foi publicado no Diário Oficial do Estado.\nNeris foi um dos primeiros nomes que retornaram ao trabalho após o Wanderlei voltar ao comando do Palácio Araguaia, depois de três meses afastado por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O governador é investigado na Operação Fames-19, que apura o desvio de recursos públicos durante a pandemia de Covid-19. Ele nega as acusações.\nO secretário vai assumir o comando da Ameto, de forma interina, a partir desta quarta-feira (10), inclusive quanto ao ordenamento de despesas, segundo o ato 3.193, publicado no Diário Oficial do Estado.