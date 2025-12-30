Guilherme Marques se entregou à Polícia Federal e cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica (Reprodução/TV Anhanguera)\nO tenente-coronel do Exército Guilherme Marques Almeida, condenado por tentativa de golpe de Estado, entregou-se à Polícia Federal (PF) neste domingo (28), em Goiânia. Ele foi recebido por policiais no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, onde instalou uma tornozeleira eletrônica. O oficial cumprirá prisão domiciliar.\nEm nota, Leonardo Coelho Avelar, advogado responsável pela defesa do militar, informou ao POPULAR que Guilherme 'sempre colaborou com a justiça e compareceu a todos os atos processuais', considerando assim a prisão domiciliar uma 'medida desnecessária'. Ainda conforme a defesa, 'em momento oportuno' vão manifestar no processo.\nSegundo a PF, o militar tomou ciência da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e se entregou. A ordem de prisão foi assinada um dia depois de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ser preso no Paraguai durante uma tentativa de fuga.