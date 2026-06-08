A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou esperar que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja mantida após o prazo de 90 dias concedido pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que termina no fim deste mês.\nEla disse ainda que sua prioridade é a saúde de Bolsonaro e que vai ajudar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) "no momento certo".\nNo momento certo, com certeza. Agora quem está precisando de apoio, de cuidados, é o meu marido", respondeu ao ser questionada sobre auxiliar na campanha do senador.\nFlávio e Michelle não têm uma relação próxima e já tiveram atritos no passado -além disso, a ex-primeira-dama é vista no PL como uma potencial presidenciável, apesar da escolha de Bolsonaro pelo filho.\nMichelle participou do lançamento da pré-candidatura de Thiago Manzoni (PL), hoje deputado distrital, para deputado federal. Em um discurso breve, a ex-primeira-dama elogiou o aliado, de quem é próxima, e enviou saudações de Bolsonaro. Ela voltou a ignorar Flávio em sua fala.