Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro)\nA ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro agradeceu as orações por seu marido e disse neste sábado (22) que confia na "Justiça de Deus", após a Polícia Federal prender preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .\n"Confio na Justiça de Deus. A justiça humana, como temos visto, não se sustenta. Mas sei que o Senhor dará o Escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada (...). Não o deixarei desistir do propóstio que o Senhor confiou a ele", disse.\nEla estava em Fortaleza, no Ceará, no momento em que o ex-presidente foi preso preventivamente em Brasília. Ela participaria de um evento do PL Mulher na véspera.\nBolsonaro é preso pela PF preventivamente na reta final de processo da trama golpista