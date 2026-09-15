O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), retirou o sigilo de dados de pagamentos do Banco Master detalhados em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) em atendimento a pedido do presidente da corte, Luiz Edson Fachin.\nA solicitação foi feita após o vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand, manifestar-se nesta segunda-feira (14) a favor da publicização do documento em resposta uma demanda do ministro Alexandre de Moraes.\nMendonça fez a mudança diretamente no sistema do tribunal, sem ter dado uma decisão nesse sentido e tornando as informações públicas.\nSTF julga futuro de Moraes em sessão marcada por tensão entre ministros\nEntre mensagens antes de prisão e encontros com Vorcaro, veja o que pesa contra Moraes\nQuanto ganha um deputado federal? Veja salário e benefícios em 2026