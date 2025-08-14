O presidente Lula (PT) criticou nesta quarta-feira (13) a revogação de vistos de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) pelo governo dos Estados Unidos pouco depois de o país anunciar que revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro.\nEm evento, Lula comentou apenas a revogação dos ministros do STF, anunciada no meio de julho. Ele já estava em cima do palco quando o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez o anúncio, e aparentemente não foi avisado na situação.\nLula voltou a criticar o comportamento do presidente dos EUA, Donald Trump. "[A revogação] não é forma de comportamento de um presidente da República, da maior economia do mundo. Isso é um mau exemplo para a humanidade", afirmou.\n"Ele [Trump] tem esse comportamento inexplicável e totalmente inaceitável", disse Lula. O presidente já havia subido o tom contra o colega norte-americano durante o anúncio do pacote contra o tarifaço na tarde de hoje.