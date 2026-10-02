O vereador Marilon Barbosa (Republicanos) garantiu, nesta quinta-feira (1º), o terceiro mandato na presidência da Câmara Municipal de Palmas. Ele recebeu 22 votos na eleição para comandar o Legislativo no biênio 2027/2028. A vereadora Iolanda Castro (Republicanos), que disputou o cargo, recebeu um voto.\nA nova Mesa Diretora terá Márcio Reis (PSDB) como vice-presidente. Ele também recebeu 22 votos. Karina Café (Republicanos) recebeu 23 votos para a 1ª Secretaria, enquanto Thamires do Coletivo Somos (PT) recebeu 23 votos para a 2ª Secretaria. Delma Freitas (PP), também com 23 votos, ocupará a 3ª Secretaria.\nZema, Caiado e Cury atribuem a Lula cancelamento do debate na Globo\nMPTO investiga anulação que reverteu rejeição de contas de ex-prefeita de Taguatinga\nCandidatos ao governo do Tocantins discutem saúde, educação e segurança pública em debate da TV Anhanguera