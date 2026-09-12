Tocantins teve 5.367 pedidos de Transferência Temporária de Eleitores (TTE) para as eleições de 2026. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a modalidade mais solicitada foi o voto em trânsito, com 2.616 pedidos. O local de votação pode ser consultado pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, e-Título.\nEntre as solicitações de voto em trânsito, 1.533 são de pessoas de outros estados que irão votar no Tocantins e 1.083 são de tocantinenses. Conforme o TRE, essa modalidade só é permitida em capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores. No caso do Tocantins, os eleitores que irão fazer a transferência temporária só podem votar em Palmas e Araguaína.\nGolpistas usam dados pessoais para ganhar confiança e extorquir vítimas no TO\nNinho de aves faz obra de rotatória esperar filhotes crescerem em Araguaína