A Prefeitura de Palmas publicou as progressões horizontais de 407 servidores da Secretaria Municipal de Educação. Os nomes estão na edição do Diário Oficial do Município de terça-feira (30).
De acordo com a prefeitura, entre os beneficiados com o direito estão 264 professores, 127 agentes administrativos educacionais, dez técnicos administrativos educacionais e seis agentes de transporte educacional.
Conforme a legislação, as progressões horizontais estão previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Educação. Se trata da passagem do profissional da educação básica da classe em que se encontra para a classe imediatamente seguinte, dentro de cada nível.