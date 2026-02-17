O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode ocorrer nos próximos dias durante a participação dos dois líderes na cúpula sobre inteligência artificial realizada em Nova Déli. O encontro, previsto para a passagem do petista pela capital indiana entre 18 e 22 de fevereiro, ainda não está oficialmente confirmado. O pedido chegou ao Itamaraty por meio da Embaixada da França em Brasília.\nA pasta declarou, em conversas com jornalistas na última quinta-feira (12), que o governo brasileiro recebeu pedidos de diversas reuniões bilaterais à margem do evento, ao mesmo tempo em que também encaminhou convites a outros chefes de Estado e de governo.\nFlávio Bolsonaro diz que irá ao TSE contra 'crimes do PT na Sapucaí' por desfile pró-Lula