A candidatura à reeleição do presidente Lula (PT) foi confirmada neste domingo (2), em São Paulo, durante convenção do PT no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista.\nO evento terá poucos discursos, e estão previstas falas de Edinho Silva, presidente nacional do partido, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ex-ministro Fernando Haddad, candidato ao Governo de São Paulo.\nAntes do evento, uma transmissão do próprio PT foi exibida no telão do pavilhão com entrevistas de convidados como lideranças partidárias e candidatos nestas eleições.\nA convenção petista ocorre em meio ao desgaste sofrido pelo presidente, diante da abertura de dois inquéritos, pela Polícia Federal, para investigar suspeitas de tráfico de influência por parte de um de seus filhos, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.