O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu com larga margem a eleição organizada pela embaixada do Brasil em Damasco, capital da Síria.\nEle teve Lula 97 votos entre os 108 eleitores que participaram, ou 89,8% do total.\nSeguiram-se Flávio Bolsonaro (PL), com 7 votos (6,4%), Ronaldo Caiado, do PSD, com 2 (1,8%) e Augusto Cury, do Avante, e Clariana Barão, do DC, com 1 voto cada (0,9%).\nApós votar, Lula declara confiança na reeleição e diz que país escolhe entre 'democracia e barbárie'\nFlávio Bolsonaro vota no 1º turno e aposta em 'voto de revolta'\nAo votar em Nova Crixás, Caiado reforça discurso de terceira via contra polarização\nFoi a primeira vez que o país do Oriente Médio teve votação para presidente do Brasil. Até o final de 2024, a Síria vivia em guerra civil, encerrada com a deposição do ditador Bashar al-Assad por rebeldes. Desde então, a situação é de relativa estabilidade.