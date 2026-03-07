O presidente Lula (PT) tem 46% de rejeição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 45%, ficando empatados tecnicamente nesse quesito, segundo pesquisa Datafolha.\nQuando os eleitores são questionados sobre em que não votariam de jeito nenhum no primeiro turno, Lula e Flávio têm os maiores índices dentre possíveis nomes para a disputa à Presidência.\nDepois deles, em ordem de rejeição, aparecem Fernando Haddad (27%), Ratinho Jr. (19%), Tarcísio de Freitas (18%), Romeu Zema (17%), Eduardo Leite (15%), Renan Santos (14%), Ronaldo Caiado (14%) e Aldo Rebelo (12%).\nO Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios de terça-feira (3) a quinta-feira (5). Com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03715/2026.\nQuanto às intenções de voto, Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno, mas a pesquisa registra um crescimento na candidatura de Flávio e, em segundo turno, há empate técnico entre eles.