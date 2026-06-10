A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (10), mostra que, em cenário de disputa de segundo turno pela Presidência da República entre o pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 45% das intenções de voto contra 35% do goiano.\nNa rodada anterior, de maio, Lula havia registrado 44% (houve variação dentro da margem de erro de 2 pontos porcentuais). Já Caiado mantém o mesmo índice desde abril.\nA pesquisa também mostra outros cenários de segundo turno, com possíveis disputas de Lula contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o empresário Renan Santos (Missão). O levantamento aponta para vitória de Lula no segundo turno em todos os casos.\nEm maio, a Genial/Quaest mostrou empate técnico entre Lula e Flávio, que tinham 42% e 41% das intenções de voto, respectivamente. Em junho, a diferença abriu para 6 pontos porcentuais (44% para o petista e 38% para o senador).