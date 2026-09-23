A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra como está a disputa pela Presidência da República no 1º turno entre os eleitores do Tocantins. O levantamento foi encomendado pela TV Anhanguera.\nNo levantamento estimulado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 37% das intenções de voto (eram 37% em 25 de agosto), enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 35% (eram 32%). Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em situação de empate técnico.\nO governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), surge em terceiro lugar com 7% das preferências (eram 7%), seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), que alcança 4% (eram 2%), e por Renan Santos (Missão), com 2% (eram 3%). O economista Edmilson Costa (PCB) pontua com 1% (era 0%).