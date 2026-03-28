O presidente Lula (PT) supera o senador Flávio Bolsonaro (PL) entre os eleitores autoidentificados como de centro nos cenários de primeiro turno testados pelo Datafolha no começo deste mês para a Presidência da República.\nEsses eleitores sem aderência prévia ao petismo ou ao bolsonarismo podem ser decisivos na eleição de outubro, que deve ser acirrada.\nEm uma escala de 1 a 7, o Datafolha pede ao entrevistado para responder em qual posição política se colocaria, sendo 1 o máximo à esquerda e 7, o máximo à direita. O eleitor de centro corresponde, portanto, ao número 4.\nLula cobra em reunião pressa para reagir a Flávio Bolsonaro\nBolsonaro recebe alta de hospital em Brasília e segue para prisão domiciliar\nCom apoio de Wanderlei Barbosa, Professora Dorinha se consolida como pré-candidata ao Governo do Tocantins