O governo Lula (PT) resolveu segurar a sanção do projeto de lei que isenta de IR (Imposto de Renda) quem ganha até R$ 5.000 mensais para evitar uma cerimônia esvaziada e turbinar o ato de lançamento no Palácio do Planalto.\nO plano é também deixar em evidência por mais alguns dias um tema popular e considerado positivo para a gestão federal.\nPromessa de campanha do presidente, o projeto é considerado uma das principais apostas do Planalto para alavancar a popularidade do petista antes da disputa das eleições de 2026. Ministros do governo e o próprio Lula indicaram que a sanção ocorreria na semana passada, mas isso acabou não ocorrendo.\nO prazo de 15 dias para que a norma seja sancionada termina no dia 27. A Câmara aprovou o texto no plenário em 1º de outubro, após ter recebido aval dos deputados em comissão especial em julho, e o Senado, em 5 de novembro.