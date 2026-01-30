O presidente Lula (PT) passou nesta sexta-feira (30) por uma cirurgia de catarata em Brasília. O procedimento ocorreu sem intercorrências, e o petista já recebeu alta hospitalar, segundo o Palácio do Planalto.\nLula chegou por volta das 7h40 no Hospital de Olhos CBV, na Asa Sul de Brasília, e deixou o local às 10h. O comboio presidencial entrou por uma portaria específica para carros e se dirigiu a uma entrada privada nos fundos do prédio —seguranças do presidente se agruparam em frente a essa porta.\nA hora e o local da cirurgia não haviam sido divulgados oficialmente pela área de comunicação do governo federal.\nLula permanecerá nesta sexta-feira e no fim de semana na Granja do Torto e retorna às atividades de rotina na segunda-feira (2), ainda de acordo com nota oficial do governo.\nO presidente segue com acompanhamento das equipes médicas lideradas pelos médicos Roberto Kalil Filho e Helena Germo.