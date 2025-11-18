O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu duramente declaração do chanceler alemão Friedrich Merz, enquanto participava da inauguração da nova ponte entre o Tocantins e o Pará. A fala de Lula ocorreu nesta terça-feira (18), durante cerimônia em Xambioá, no norte do estado.\nA inauguração contou com a presença dos governadores do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), e do Pará, Helder Barbalho (MDB), além de outras autoridades e moradores da região.\nCrítica ao chanceler\nMerz havia declarado, em discurso no Parlamento alemão, que os jornalistas que o acompanharam à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém (PA), “ficaram contentes” por retornar à Alemanha.\nEm resposta, Lula disse que o chanceler deveria ter explorado mais a cultura paraense: “ele devia ter ido em boteco, dançado, provado a culinária” do Pará, afirmou.