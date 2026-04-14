O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (14) que será candidato à reeleição, após uma fala sua ter sido interpretada principalmente pelo mercado financeiro como um sinal de que ele poderia não disputar um novo mandato.\nLula disse que é um "compromisso moral, ético e até cristão não permitir que os fascistas voltem a governar". Ele se refere ao crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pré-candidato a presidente da República, nas pesquisas eleitorais.\nAs declarações desta terça-feira foram dadas em entrevista aos sites Brasil 247, DCM e Revista Fórum. A fala que levantou as especulações sobre sua desistência foi dada na semana passada, em entrevista ao ICL Notícias.\nDivisa entre Goiás e Tocantins: Procuradoria realiza visita técnica em área de disputa no STF