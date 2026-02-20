O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o principal assunto que quer discutir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no encontro previsto para março em Washington é o combate ao narcotráfico.\nA declaração foi feita durante entrevista à TV India Times. Segundo Lula, o combate ao crime organizado é uma pauta prioritária para o governo e será tema central da conversa com o americano.\n"Vamos encontrar os traficantes do crime organizado, vamos fazer isso juntos", disse ele em entrevista televisionada na manhã desta sexta-feira (20), no horário de Brasília.\nO presidente declarou ainda o interesse de que os brasileiros presos por tráfico de drogas nos EUA sejam enviados ao Brasil para serem julgados sob a legislação brasileira.\nNós temos uma polícia federal que é muito especializada, nós temos uma força tarefa da Receita que é muito bem preparada. Nós queremos sentar com o Departamento de Justiça, com as autoridades fiscais nos EUA", disse.