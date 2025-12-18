O presidente Lula (PT) busca pelo menos a neutralidade dos partidos que integram o governo ao fazer um ultimato aos ministros sobre o lado em que estarão na disputa de 2026. A intenção, segundo aliados, é evitar a composição de alianças formais à direita.\nNa mira dos governistas, neste primeiro momento, estão o MDB e o PSD. Essa estratégia dependerá da definição de candidaturas de oposição, sujeitas a mudanças em caso de lançamento do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no ano que vem.\nLula diz que pediu a Trump o fim de sanções a outros ministros e que vai seguir insistindo\nAlckmin diz que PL da Dosimetria reforça ideia de Justiça branda com crimes de 'colarinho branco'\nNesta quarta-feira (17), na última reunião ministerial do ano, Lula afirmou que ministros e partidos terão que decidir que projeto defendem para o país à luz do que ele fez pelo Brasil em comparação com os governos passados - o que chamou de "a hora da verdade".