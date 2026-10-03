A campanha do presidente Lula (PT) à reeleição pediu nesta sexta-feira (2) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que a decisão dos Estados Unidos de suspender os serviços consulares no Brasil seja incluída em uma investigação que apura suposta interferência externa nas eleições brasileiras.\nOs advogados afirmam que, segundo reportagens, a ordem teria partido diretamente do secretário de Estado americano, Marco Rubio. "Um gesto diplomático anômalo dessa magnitude, deflagrado por Estado estrangeiro no exato interregno eleitoral, projeta instabilidade sobre o ambiente do pleito", diz a petição.\nSegundo a equipe do petista, há alinhamento entre Rubio e as propostas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), adversário na disputa pelo Palácio do Planalto. A petição cita reportagem da Folha que mostrou que o congresssita pretende, se eleito, implementar no Itamaraty uma reforma importada do governo de Donald Trump na diplomacia americana.