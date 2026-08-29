O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (27) não se preocupar com a dívida pública do Brasil. Apesar disso, afirmou que a responsabilidade fiscal "baliza" sua vida.\nAo ser questionado em entrevista à TV Globo sobre o aumento da dívida pública para mais de 80% do PIB (Produto Interno Bruto) durante seu atual mandato, o petista disse que o crescimento econômico do país vai ajudar a reduzir a dívida.\nA mim, não me preocupa a dívida pública. Herdei este governo, em janeiro de 2023, com déficit fiscal de 2,8%. Você sabe quanto que vai ser o Orçamento deste ano? Superávit primário de 0,1%", disse.\nOs dados do TCU (Tribunal de Contas da União) apontam que o governo central teve superávit fiscal de cerca de 0,6% do PIB em 2022, no último ano de Jair Bolsonaro (PL). O dado, no entanto, esconde manobras fiscais, como calote em precatórios e compensações pela desoneração de combustíveis.