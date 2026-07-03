O que começou como uma necessidade de saúde se transformou na nova marca do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após passar por um tratamento contra um câncer de pele no fim de abril, o petista incorporou os chapéus ao seu guarda-roupa.\nA mudança virou mote para modelos populares, que estão sendo vendidos no comércio eletrônico como "chapéu presidente Lula Panamá".\nA adoção do acessório atende a uma prescrição médica para proteção contra os raios UV depois de uma cirurgia, em abril, para a retirada de uma lesão no couro cabeludo decorrente de um carcinoma basocelular -o tipo mais comum e menos agressivo de câncer de pele. Como parte do tratamento preventivo, o presidente também foi submetido a 15 sessões de radioterapia.\nNo pronunciamento para o Dia do Trabalhador, Lula usou um de seus modelos mais utilizados: o panamá. O chapéu é da marca brasileira Sarquis By ABA. Feito à mão no Equador com a palha toquilla, uma fibra natural extraída das folhas da palmeira Carludovica palmata, a marca comercializa a versão mais simples por R$ 1.450. As opções com tramas mais finas podem ultrapassar R$ 3.750.