O presidente Lula (PT) é visto pelo eleitorado como o mais experiente, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como o mais moderno e inovador, mostra pesquisa Datafolha sobre a imagem dos pré-candidatos ao Planalto.\nA sondagem elaborou 15 perguntas sobre o tema —a maioria das entrevistas foi realizada antes da revelação, pelo site The Intercept Brasil, das conversas entre o filho de Jair Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.\nNo quesito experiência, o petista tem 55% ante 18% do filho mais velho do ex-presidente. É a maior diferença entre os adversários, 37 pontos percentuais. No segmento dos eleitores não alinhados, Lula atinge 52% ante 8% de Flávio, alcançando uma diferença ainda maior, de 44 pontos percentuais.\nNa pesquisa, eleitores não alinhados são aqueles que, numa escala de 1 a 5, sendo 1 o bolsonarista mais convicto e 5 o petista mais convicto, escolhem o 3.