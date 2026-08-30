O presidente Lula (PT), candidato a reeleição, buscou se apresentar como um político que enfrenta os poderosos no primeiro programa eleitoral na TV, veiculado na tarde deste sábado (29). Seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), priorizou o voto feminino.\nLula é o único que enfrenta os poderosos e o sistema de privilégios", disse um locutor no programa do petista.\nO presidente fez uma rápida apresentação de sua trajetória política. Ele mencionou Deus e buscou enquadrar seu atual governo como um período de reconstrução após uma fase turbulenta.\nAgradeço a Deus por ter sido generoso comigo. Chego a essa eleição mais forte mais preparado do que nunca. Recebemos um país destruído e foi preciso muito trabalho para colocar ele de pé novamente", declarou o petista.\nO programa apresentou o mote da campanha de Lula: "O Brasil pronto para mais". A mensagem que o petista pretende transmitir é que seu terceiro mandato foi destinado a reorganizar o país, e que os avanços virão no eventual quarto mandato —por exemplo, o fim da escala de seis dias de trabalho por um de descanso.