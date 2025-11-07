O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (7) que o Brasil criará um fundo com recursos provenientes da extração de combustíveis fósseis, como o petróleo, para financiar a transição energética do país. O anúncio foi feito na Cúpula do Clima, em Belém, evento que antecede o início oficial da COP30.\nEm discurso para autoridades de mais de cem países, ele não citou o interesse da Petrobras em extrair petróleo na Foz do Amazonas, mas disse que é válido países em desenvolvimento direcionarem parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética.\n"O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática", disse.\nGoverno publica decreto de emergência na saúde após anunciar dívida de R$ 580 milhões; veja medidas