O presidente Lula defendeu nesta terça-feira (3) que a classe trabalhadora construa um diálogo com os empresários nas discussões em torno do fim da escala 6x1. De acordo com o presidente não há dono da verdade no debate democrático, por isso é necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre os diversos interesses em torno do assunto.\n"Mesmo que você aprove uma jornada de trabalho, seja lá de quantas horas for, você vai ter que levar em conta a especificidade de cada categoria. Você não pode tratar a jornada de trabalho em um boteco, em que o cara tem só ele e um empregado, como a jornada de trabalho de um Carrefour", disse o presidente na abertura da Conferência Nacional do Trabalho, em São Paulo.\nLula disse que seria mais fácil criar um projeto de lei, envia-lo ao Congresso e depois lidar com um cenário em que essa nova lei não fosse cumprida. Para ele, é preciso ter habilidade conversar e contemplar os interessas da maioria dos interessados na pauta.