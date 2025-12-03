O presidente Lula (PT) defendeu, nesta quarta-feira (3), a indicação de Jorge Messias para o STF (Supremo Tribunal Federal) e disse não entender a polêmica e o problema político criado com o Senado.\n"Sinceramente, eu não entendo o porquê da polêmica, não é a primeira pessoa que eu indico para o Supremo", disse Lula, referindo-se a designações feitas por ele no passado. "Eu não sei por que foi transformado num problema político dessa monta, eu espero que seja resolvido", completou, durante entrevista à TV Verdes Mares, do Ceará.\nEle ainda declarou que Messias, atual chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), tem qualificação comprovada para ser ministro do STF.\nArma que matou vigia é apreendida após defesa de foragido indicar onde ela estava\nProjeto de Lei Orçamentária e Plano Plurianual de Palmas são entregues à Câmara Municipal