O governo exibiu na noite deste sábado (7) um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.\nNo seu discurso, o petista destacou ações de combate ao feminicídio e relacionou o fim da escala 6x1 e do vício em apostas à pauta de melhoria de qualidade de vida das mulheres.\nO discurso de Lula em cadeia nacional de rádio e televisão, que durou cerca de seis minutos, teve um apelo para a segurança pública. O presidente destacou o lançamento do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, feito na semana passada.\nPara começar, um mutirão do Ministério da Justiça, em parceria com os governos dos estados, para prender mais de 2.000 agressores de mulheres que não podem e não vão continuar em liberdade. E estou avisando: outras operações virão", disse.