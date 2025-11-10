No discurso de abertura da COP30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou quem não comparece ao evento, sem citar especificamente nenhum país.\n"Se os homens que faze guerra estivessem aqui nessa COP iam perceber que é muito mais barato colocar um trilhão e 300 bilhões bi de dólares para acabar com um problema que mata, do que 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para fazer guerra, como fizeram no ano passado", disse.\nEle fez referência aos US$ 1,7 trilhão, que é a meta de financiamento que o mundo precisa chegar para tentar combater a mudança climática.\nIrmão de Bolsonaro diz que Justiça quer que ex-presidente morra na cadeia\nRússia mata três pessoas em ataque com drones e mísseis na Ucrânia\nEle também defendeu a escolha de Belém como sede da COP30, pela cidade ficar na Amazônia, e pediu que os presentes aproveitem a cultura paraense, em especial a maniçoba.