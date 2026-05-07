O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com o homólogo americano, Donald Trump, na Casa Branca.\nOs líderes se encontraram às 12h21 (Brasília) desta quinta-feira (7) e conversaram por cerca de uma hora e 20 minutos. O cronograma previa início às 12h e, na sequência, haveria um período reservado para fala dos líderes com a imprensa. O protocolo, porém, foi alterado.\nAlém de a reunião a portas fechadas ter sido alongada, eles seguiram diretamente para um almoço, sem falar com jornalistas até o momento.\nEsta é a sexta visita do petista à sede do governo americano, sendo a primeira sob Trump. Em mandatos anteriores, Lula visitou a Casa Branca em 2002 —ainda como eleito, antes de assumir o cargo—, 2003 e 2008, em encontros com o então presidente George Bush. Em seguida, em 2009, encontrou Barack Obama e, já em seu terceiro mandato, o brasileiro foi recebido por Joe Biden, em 2023.