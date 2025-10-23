O presidente Lula confirmou que disputará mais uma eleição presidencial em 2026 durante discurso realizado em Jacarta, na Indonésia, onde está desde quarta-feira (22) para a realização de uma visita de Estado oficial em retribuição à viagem do presidente do país, Prabowo Subianto, ao Brasil, em julho.\n"Eu vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, estou lhe dizendo que ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas estou preparado para disputar outras eleições", afirmou o presidente Lula ao líder Subianto, após dizer que mesmo aos 80 anos, está "com a mesma energia" de quanto tinha 30.\nO petista já havia indicado que participaria de mais uma eleição caso não tivesse problemas de saúde. Em 2022, antes de ser alçado ao seu terceiro mandato, o presidente chegou a dizer em entrevista à rádio Metrópole que não estava pensando em reeleição em 2026.